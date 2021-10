A ação quadrilha envolvida no assalto às cooperativas do Sicredi e Sicoob, no município de Nova Bandeirantes (998 km ao Norte), no dia 04 de junho deste ano, foi destaque do Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo (17). Além de destacar a atuação das Forças de Segurança de Mato Grosso para capturar os bandidos e recuperar o dinheiro levado, a reportagem também ouviu os relatos de moradores que foram colocados como escudo humano durante o crime. Veja aqui.



Nove criminosos foram mortos em confronto com a polícia e 13 foram indiciados. Deste total, 9 tiveram a prisão preventiva decretada, sendo que 4 estão foragidos e 5 estão presos. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, um durante a investigação e outro nesta semana. Um dos envolvidos teve medida cautelar para uso de tornozeleira eletrônica.



Conforme o delegado titular do GCCO, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, as Polícias Civil e Militar recuperaram R$ 573.182,75, o que representa cerca de 75% do dinheiro levado.



Treze veículos foram apreendidos durante as buscas pelo bando, além de munições e 12 armas de fogo (3 revólveres, 3 pistolas, 3 espingardas e 3 fuzis), além dos carregadores das armas longas. Dos três veículos roubados para a ação criminosa, em um dos carros havia cerca de R$ 20 mil em joias que a Polícia Militar recuperou.



A maioria do bando era do Nordeste e contou com apoio de um empresário de Mato Groso, que fazia parte do grupo responsável pelo resgate. Eles chegaram no início do mês de maio em Alta Floresta, local que serviu de base para a prática do crime.