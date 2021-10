Destaques 20/10/2021 10:13 Redação I Nativa News Nova Bandeirantes: Motorista de caminhonete bate em moto e foge do local Foto: Reprodução O acidente foi registrado no final da tarde de ontem (19) no município de Nova Bandeirantes, a motocicleta era ocupada por quatro pessoas da mesma família, a mulher foi socorrida com fratura em uma das pernas, as crianças estavam com escoriações.

Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, na motocicleta estava o casal e duas crianças, um com 02 anos e outra de apenas 07 meses. Uma caminhonete colheu a motocicleta e o condutor abandonou o local, não sendo localizado e nem identificado.

As crianças foram socorridas pela equipe médica com escoriações e a mulher com fratura, sendo encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta. O caso registrado pela Polícia Militar.

