Destaques 20/10/2021 15:32 Redação I Nativa News Prefeitura de Alta Floresta reforça o adiantamento da segunda dose da Pfizer Com a liberação do Ministério da Saúde para antecipar a segunda dose de Pfizer de 12 para 8 semanas e com o número de vacinas recebidos, o município tem condições de antecipar a segunda dose. Foto: Reprodução A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Saúde, segue cumprindo a determinação de antecipar a segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O intervalo que era, inicialmente, de 12 semanas, agora é de oito. Portanto, quem recebeu a primeira dose entre os dias 20 e 27 de agosto poderá completar a imunização. Como informado anteriormente, as pessoas vacinadas com a primeira dose da Pfizer em agosto pode se dirigir ao ginásio de esportes para completar a sua imunização. Assim, a antecipação se estende para pessoas vacinadas a partir de 20 de agosto até o dia 27 do mesmo mês, confira exemplo abaixo. Quarta-feira (20/10): vacinam as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 20/8

Quinta-feira (21/10): vacinam as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 23/8

Sexta-feira (22/10): vacinam as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 24/8

Requisitos gerais para a vacinação: Apresentar documento com foto e CPF; Apresentar o cartão de vacina; Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias; A vacinação acontece de segunda a sexta, nos horários de 07:30h às 10:30h - 13:30 às 16:30.

