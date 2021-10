Destaques 21/10/2021 06:04 Arão Leite/J. Cidade Carlinda: pecuarista registra sumiço de 17 vacas e dois bezerros de área arrendada Foto: Divulgação Um prejuízo de no mínimo R$ 75 mil reais. É o que estima o pecuarista Vilson Moser, arrendatário de uma propriedade rural no Distrito Del Rey, município de Carlinda, de onde desapareceram 17 vacas e dois bezerros. Na manhã desta quarta-feira ele procurou a Delegacia de Polícia Civil em Alta Floresta para prestar uma queixa. Não se descarta que os animais possam ter sido subtraídos. Conforme contou o pecuarista, arrendou a área para colocar um lote de vacas e outro de bezerros. No início do mês no entanto, notou primeiro o desaparecimento de dois bezerros e dias depois, quando fechou o gado para fazer um contagem, percebeu a falta de 17 vacas. Ao percorrer a área, percebeu uma abertura na cerca, provocada por uma árvore que caiu em cima. Vilson e um funcionário registraram com vídeo o possível lugar ponde saíram os animais. No entanto, na área vizinha, só puderam fazer uma busca ou vistoria, cerca de dez dias depois, quando o dono da propriedade ao lado permitiu. E na fazenda ao lado, só foi achado um bezerro perdido da mãe que não foi encontrada. “A mãe dele foi levada também”, comentou ele acreditando que alguém pode ter se apropriado de forma indevida dos seus animais. “Mas não podemos julgar ninguém. Por isso pedi o apoio da polícia”, explicou Vilson pedindo apoio da população para ligar à PM ou Polícia Civil se tiver informação. A marca VA está em todos os animais que desapareceram.

Voltar + Destaques