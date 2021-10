Destaques 21/10/2021 10:06 Redação I Nativa News Vereador critica divulgação da Aguas Alta Floresta e alerta para "campanha de renovação de concessão" Foto: Divulgação Após divulgação, por parte da concessionária responsável pela distribuição e tratamento de água e esgoto, de obras de melhorias que atingem mais de 20 bairros no município de Alta Floresta, vereador se pronuncia na tribuna durante sessão alertando para "campanha de renovação de concessão".

Conforme pronunciamento do vereador Claudinei de Jesus, líder do prefeito e ex-diretor de gestão da prefeitura, a concessionária anunciou obras de melhoria e modernização da rede de abastecimento de água em Alta Floresta. Os serviços serão executados pela Águas Alta Floresta, que também realizará reformas no sistema de tratamento de esgoto da cidade. Leia mais: Mais de 20 bairros são beneficiados com início de obras na rede de água e esgoto de Alta Floresta

"Virou até uma brincadeira isso aí, a gente sabe o quanto esses caras estão levando na conversa Alta Floresta. Na verdade o que eles estão fazendo é expandido e melhorando a situação de distribuição e captação de esgoto deles, que a rede que eles tem é tão antiga que não foi feito investimento e não está tendo capacidade de atender a população", disparou o vereador frisando que há reclamações da associação das loteadoras, que não conseguem ser contempladas com os serviços de água e esgoto em novo loteamentos.

Claudinei ainda lembrou que existe ação judicial por situações de esgoto correndo em céu aberto. Falou sobre as constantes reclamações da qualidade da água que chega às residências nos mais diversos bairros do município. "E os caras vem aqui fazer propaganda que está sendo feito investimentos em Alta Floresta, em mais de vinte bairros, é um descaso com a nossa população. Procurei a gerência e não souberam explicar em que data serão estes investimentos. Essa é mais uma ação que essa Casa precisa acompanhar e acompanhar de perto, porque a gente sabe qual é a intenção deles, o prazo de concessão deles está se encerrando em Alta Floresta então eles estão procurando mostrar que estão fazendo investimentos para buscar uma nova concessão por mais 30 anos".

