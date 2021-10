Destaques 21/10/2021 13:37 JBS oferece 119 vagas de emprego nas unidades de Alta Floresta, Colíder, Juara e outra seis unidades em MT A JBS anuncia a abertura de 119 vagas de emprego em suas unidades de Alta Floresta, Barra do Garças, Brasnorte, Colíder, Confresa, Diamantino, Juara, Pedra Preta e Pontes e Lacerda, em Mato Grosso. Ter experiência na função é um diferencial, mas os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, pois a Companhia oferece capacitação técnica para cada função. Para concorrer, os candidatos devem seguir as orientações a seguir de cada planta. SERVIÇO: ● Alta Floresta – Friboi: na unidade são ofertadas 4 vagas distribuídas entre as funções de serrador, operador de ETA e efluentes, eletricista de manutenção e limpeza industrial. Interessados podem enviar o currículo no e-mail [email protected] informando no assunto do mesmo o título da vaga desejada. · Barra do Garças – Couros: são ofertadas pela Companhia 12 vagas para ajudante de produção na unidade. Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp (66) 9.9204-7863. · Brasnorte – Friboi: a unidade de Brasnorte oferece 2 vagas entre as funções de analista de recursos humanos pleno e faturista. Os interessados podem enviar os currículos para [email protected] com o título Analista de Recursos Humanos ou Faturista, conforme a vaga desejada. · Confresa – Friboi: a planta oferece 6 vagas entre mecânico de manutenção, operador de sala de máquinas, cozinheira, assistente de garantia de qualidade, analista de logística e supervisor de estoque de produção. Os currículos devem ser enviados para [email protected] e [email protected] . · Colíder – Friboi: no município são ofertadas 19 vagas, que estão distribuídas entre as funções de operador de produção, operador de armazenagem e faqueiro. Os currículos podem ser entregues na unidade localizada na Avenida Ulisses Guimarães, 889 – Polo Industrial – Colíder. · Diamantino – Friboi: no município a Companhia oferta 27 vagas entre as funções de faqueiro, desossa dianteiro e traseiro, expedição, embalagem, ajudante de produção e limpeza industrial. Os interessados devem encaminhar o currículo para [email protected] . · Juara – Friboi: na unidade são ofertadas 16 vagas entre nutricionista/supervisora de restaurante, operador de empilhadeira, técnico de segurança, operador de higienização, operador de produção e monitor de produção. Os currículos podem ser enviados no e-mail [email protected] . ● Pedra Preta – Couros: na unidade são ofertadas 7 vagas entre ajudante de produção, auxiliar administrativo e mecânico de manutenção. Interessados devem deixar seu currículo na portaria da empresa (localizada na Rodovia BR-364, Km 172 – Zona Rural – Pedra Preta) ou enviar e-mail para [email protected] . · Pontes e Lacerda – Friboi: na unidade são ofertadas 25 oportunidades de trabalho entre os cargos de faqueiro, ajudante de produção, currais, embalagem secundária, expedição, supervisor de garantia de qualidade, SIF, manutenção elétrica e paletização. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . · Mato Grosso: há ainda 1 vaga para coordenador comercial em Mato Grosso. Os interessados podem enviar o currículo para [email protected] .

