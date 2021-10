Destaques 21/10/2021 16:56 So Noticias Caso Celina: Homem é condenado a 18 anos por feminicídio e terá que pagar indenização de R$ 55 mil em Alta Floresta A servidora foi assassinada a facadas na rua pelo ex-marido Willian Gonçalves da Silva foi condenado, ontem, a 18 anos e três meses de reclusão, por feminicídio de Celina Deusa do Nascimento, em Alta Floresta. O réu terá ainda que pagar uma indenização no valor de R$ 55 mil aos familiares da vítima. De acordo com o promotor de Justiça que atuou no Júri, Paulo José do Amaral Jarosiski, todas as qualificadoras apresentadas pelo MP em plenário foram acolhidas. Os jurados entenderam que o homicídio foi cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino. Leia mais: Mulher morre após ser esfaqueada por ex-companheiro em Alta Floresta Leia mais: Alta Floresta: Suspeito de esfaquear ex-companheira é preso no banheiro do terminal rodoviário Segundo a denúncia do MP, o crime foi cometido no dia 12 de março do ano passado, em via pública no bairro Bom Jesus, em Alta Floresta. A vítima foi atingida por oito golpes de faca. O réu foi preso em flagrante e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Voltar + Destaques