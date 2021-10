Do dia 23 de outubro ao dia 03 de novembro de 2021 a população de Alta Floresta e região poderá visitar a exposição “Mãos da Liberdade: esculturas em madeira”.

A exposição acontece no Espaço Cultural TEAF (sede do Teatro Experimental de Alta Floresta) e é uma homenagem ao artista Josimar Rodrigues da Silva. A atividade é uma ação do projeto TEAF Recebe, que conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso e apoio da Secretaria de Cultura de Alta Floresta.

O curador do evento, Gean Nunes, esclarece que a exposição é composta de 10 obras selecionadas dos trabalhos produzidos pelo artista durante seus mais de 40 anos como escultor, sendo peças entalhadas em madeira, que oportunizam aos visitantes “uma viagem entre as singularidades do artista, perpassando pelo universo poético que se desenrola nas formas cuidadosas das mãos em que jorram poesia e sentimentos”.

Gean ainda destaca a sensibilidade do artista e acrescenta que, através de suas obras, “Josimar nos leva a um despertar para a necessidade de sonhar e lutar por um mundo melhor, nos colocando face a face com o poder dominador e nos encorajando a trilhar caminhos que levam à liberdade plena”.

A Exposição é uma atividade gratuita e será aberta ao público no dia 23 de outubro às 19h, com visitações nos sábados, domingos e feriados das 15 às 18h e demais dias das 15 às 20h, no Espaço Cultural TEAF, que fica localizado na Perimetral Rogério Silva, 3747, próximo à esquina com Avenida do Araújo. Escolas que desejarem agendar visitas a Exposição podem entrar em contato através do e-mail [email protected]

Atualmente, Josimar está passando por um momento delicado de saúde, e faz tratamento contra um câncer no estado do Paraná. Diante dessa situação, o TEAF pensou em realizar uma ação de colaboração para o artista.

Quem quiser contribuir com o tratamento poderá acessar o Pix do artista durante a exposição e colaborar com os custos gerais que ele está tendo durante o tratamento. Convém lembrar que a atividade segue os protocolos sanitários referentes a pandemia da COVID-19 e, nesse sentido, é obrigatório o uso de máscara durante todo o período da visitação da exposição.

SOBRE O ARTISTA:

Josimar Rodrigues da Silva é filho de imigrantes do Nordeste que foram para região Sudeste, fugindo da seca e em busca de melhores condições de vida e emprego. Cresceu no interior de São Paulo, na cidade de Lençóis Paulista, depois mudou para a capital do estado.

No ano de 1976, a família mudou para Mato Grosso, onde ele vive e trabalha, desde então. Josimar é escultor há cerca de 40 anos, tendo iniciado o trabalho com arte em madeira aos 14 anos de idade, criando entalhe em baixo relevo. Atualmente, além de artista, ocupa o cargo de agente de artes na Prefeitura Municipal de Alta Floresta, na região norte de Mato Grosso.

Sua inspiração para criar vem do universo literário e musical, com destaque para a influência da obra de Chico Buarque de Holanda, cantor e compositor predileto do artista. Josimar vê a arte como fonte de liberdade e investe nesse sentido em seu trabalho como escultor.