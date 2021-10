Destaques 22/10/2021 08:31 Redação I Nativa News Dois morrem em acidente envolvendo motos na MT-208 em Alta Floresta Com duas vítimas fatais, o acidente envolveu duas motocicletas por volta das 08h30 nesta sexta-feira (22) na MT-208 em Alta Floresta. O acidente envolveu uma motocicleta alta cilindrada e uma moto Titan 125. O choque entre as motos aconteceu nas proximidades do bairro Jardim Panorama. Segundo informações extraoficiais são de que o condutor da moto alta cilindrada seguia sentido Carlinda/Alta Floresta, quando o condutor da Titan saiu da via de acesso ao bairro Jardim Panorama, resultando no acidente. Ambos condutores acabaram morrendo.

Voltar + Destaques