Destaques 22/10/2021 09:32 Redação I Nativa News Suspeito de roubos sofre tentativa de linchamento em Alta Floresta O homem de 37 anos foi inicialmente socorrido por militares do Corpo de Bombeiros após sofrer agressões de populares. A Polícia Militar foi procurada por uma mulher que afirmou ter alugado o veículo, quando pegou o veículo de volta havia em seu interior um aparelho de TV e alguns outros pertences, conhecedora da onda de furtos que o município estava sofrendo, procurou a polícia relatando os fatos.

Conforme registro da PM, a mulher relatou que seguiu junto com o suspeito até a residência dele para ficar com o seu veículo. Na residência haviam vários homens "mau encarados" que disseram que ela poderia "vazar". A mulher saiu às pressas e momentos após percebeu os objetos no banco de trás do veículo. Seguindo até a Central de Operações da Polícia Militar, onde relatou os fatos.

A guarnição contatou a vítima de furto que reconheceu o aparelho de TV, saindo em rondas para a residência do suspeito, o endereço apontado pela dona do veículo. O suspeito não foi encontrado. Já de volta na Central de Operações, houve um chamado do Corpo de Bombeiros, que informava que o suspeito havia sido socorrido com várias escoriações e suspeita de fratura, após agressões sofridas pelo grupo de homens que estava na residência.

O suspeito foi reconhecido por outras vítimas de furto, que tinham imagens de circuito interno e registraram parte das ações de furto praticadas pelo suspeito. O homem ficou sob cuidados médicos e o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

