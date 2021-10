Destaques 23/10/2021 06:04 Prorrogadas até o dia 04/11 inscrições para Cursos Superiores do IFMT As inscrições para o Processo Seletivo 2022/1 dos Cursos Superiores (Bacharelado, Tecnologia e Licenciatura) do Instituto Federal de Mato Grosso (Histórico Escolar – Notas do Ensino Médio), foram prorrogadas até o dia 04 de novembro de 2021. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site – http://selecao.ifmt.edu.br e haverá cobrança de taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). O critério de seleção consiste na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) do 1º e 2º ano do Ensino Médio constantes no Boletim Escolar Oficial, Histórico Escolar ou documento escolar oficial equivalente, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A classificação será pela média final referente ao 1º e 2º anos do Ensino médio avaliados O resultado do Processo seletivo 2022/1 será classificatório/eliminatório, e as chamadas obedecerão à ordem decrescente de classificação, ou seja, da maior nota para a menor de acordo com a modalidade (cotas ou ampla concorrência) pela qual o candidato optou no ato da inscrição. Serão ofertadas 486 (quatrocentas e oitenta e seis) vagas em 17 campi (Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres – Prof. Olegário Baldo, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso e Várzea Grande, Diamantino, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra) e 2 centros de referência (Jaciara e Campo Verde). Para seleção de ingresso por meio do histórico escolar serão necessários os seguintes documentos: a) CPF (obrigatoriamente do candidato);

b) Documento oficial de identificação com foto e para candidatos estrangeiros, o Registro Nacional de Estrangeiro –RNE, que comprove sua condição de permanente ou temporário, conforme inciso IV do art. 13 da Lei 6.815/80.

c) Histórico Escolar do Ensino Médio (ou documento escolar oficial equivalente, desde que devidamente assinado e carimbado pelo Diretor e/ou Secretário da escola) com as notas do 1º e 2º anos do Ensino Médio. Não serão consideradas apenas declarações de matrículas, sem conceitos/notas para avaliação. O IFMT reserva 60% (sessenta por cento) das vagas de todos os cursos e turnos para candidatos que tenham cursado INTEGRALMENTE o ensino médio na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal). Com isso, o candidato no ato da inscrição poderá optar pelas vagas reservadas (cotas). O candidato cotista aprovado pela reserva de vagas que não comprovar, no ato da matrícula, a declaração feita na inscrição não terá efetivada a sua matrícula. O candidato que se autodeclarar negro (preto e pardo), logo após o preenchimento da inscrição no sistema Q-Seleção, deverá enviar o formulário de Autodeclaração racial que se encontra no Anexo VI, e o Termo de autorização de uso da imagem (Anexo IX), devidamente preenchidos e assinados, para o endereço eletrônico https://forms.gle/BgQ7sZFVGBL4DsUS7, até o dia 04 de novembro de 2021 O candidato autodeclarado indígena, logo após o preenchimento da inscrição no sistema Q-Seleção, deverá enviar o formulário de Declaração de pertencimento étnico (indígena) que se encontra no Anexo XI, devidamente preenchido e assinado, e um dos documentos apresentados no item 8.19.1 deste edital, para o endereço eletrônico [email protected], até o dia 04 de novembro de 2021. Para concorrer à vaga destinada às pessoas com deficiência (PcD), o candidato deverá, no ato de inscrição, imprimir, preencher e assinar o Anexo VII constante deste Edital e encaminhar para o endereço eletrônico [email protected], juntamente com documentação comprobatória, até o dia 04 de novembro de 2021. Na modalidade de ampla concorrência, concorrem todos os candidatos inscritos, independente da opção de reserva de vagas. Caberá exclusivamente ao candidato ou seu responsável legal a leitura minuciosa do formulário, do edital e dos procedimentos de inscrição. O candidato que realizar a inscrição sem enviar a documentação necessária para avaliação e classificação no processo seletivo, será desclassificado. O IFMT oferecerá o benefício de isenção da taxa de inscrição aos candidatos que preencherem, cumulativamente, todos os requisitos elencados no edital. O prazo para solicitar a isenção se encerra no dia 04 de novembro. No dia 12 de janeiro de 2021, serão divulgadas, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/, o resultado definitivo dos aprovados/classificados (pós-recursos). Os candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis deverão realizar sua matrícula obrigatoriamente de forma online. As matrículas da 1ª chamada (candidatos aprovados) serão realizadas do dia 14 a 21 de janeiro de 2022, conforme publicação dos aprovados no resultado final do processo seletivo. Para mais informações acesse o edital no site http://selecao.ifmt.edu.brhttp://selecao.ifmt.edu.br/

