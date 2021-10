Os Investimentos na educação municipal não param. Depois do Início das reformas das 8 escolas, na manhã desta sexta-feira (22) foram entregues para as escolas municipais Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação, cerca de 420 mil reais em equipamentos de informática e eletrônicos. A equipe da secretaria realizou um levantamento e incluiu no planejamento desde o começo do ano, a compra e reposição a revitalizaçãodestes equipamentos, visto que muitos produtos de informática, como computadores e impressoras das escolas estavam sucateados e com isso, atrapalhando os profissionais de executarem suas atividades com excelência.

Esses investimentos fazem parte do planejamento bem como as reformas, é só o início da transformação que está acontecendo. A Secretária Lucinéia Matos destacou a importância desta entrega “na educação, não é gasto e sim investimento, sabemos que temos muito mais para fazer mas, desde quando vimos a situação precária dos equipamentos, não poderíamos deixar como estava, sentimos a necessidade de mudar, pois nós viemos para fazer a diferença e trazer conforto proporcionando melhores condições de trabalho para nossos servidores".

O prefeito Chico Gamba acompanhou a entrega e reiterou o compromisso da gestão em realizar uma educação diferenciada e que seja referência “além dos equipamentos e da infraestrutura, vamos avançar muito ainda na educação do nosso município, comprando 12 ônibus, com a reforma das 8 escolas e com a construção de mais uma, a finalização da creche do Jardim Imperial, e vamos avançar cada vez mais com muito trabalho e organização” .

Os equipamentos entregues as escolas hoje, foram adquiridos com recursos próprios, com os seguintes quantitativos. 50 Computadores completos, 10 impressoras multifuncionais, 27 Tv’s Smart para auxiliar em reuniões online, 11 câmeras digitais, 16 aparelhos de ar condicionado de 30 mil btus além de relógio de pontos digitais, roteadores wireless, nobreaks e webcams.