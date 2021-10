Destaques 24/10/2021 07:52 DEU NA GAZETA: Denúncia entrega 'farra' com dinheiro do Prêmio Saúde O Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso (Sindimed) entregou ao Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) uma lista com nomes de servidores de outras secretarias que recebiam o Prêmio Saúde. A concessão irregular do benefício foi uma das razões que provocou o afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) durante a Operação Capistrum, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A lista entregue pelo sindicato possui nomes de servidores cedidos de outras pastas, cuja funcionalidade diverge da atuação da Secretaria Municipal de Saúde. Servidores originalmente lotados em pastas como a Secretaria de Governo, Secretaria Comunicação, Secretaria de Planejamento, Secretaria Estadual de Justiça, além de servidores da prefeitura de Campo Verde e da Empresa Cuiabana de Saúde Pública. A lista foi uma das bases para a investigação do Ministério Público. Além disso, o Sindimed entrou com ação na Justiça para que o prefeito cumprisse determinações anteriores para regularizar o Prêmio Saúde e que ele atendesse apenas servidores da área finalística, como médicos, enfermeiros, técnico em saúde bucal e outros. Na ação, sindicato apontou que nenhuma das determinações judiciais foram cumpridas. “Aportam ao sindicato todos os meses várias denúncias de servidores que recebem o Prêmio Saúde e que não estão atuando nas áreas finalísticas”, diz trecho da denúncia que faz parte da ação judicial. Segundo o Sindimed, o Prêmio Saúde tem sido pago a servidores da Empresa Cuiabana de Saúde que possui regime jurídico distinto dos demais servidores que têm vínculo jurídico administrativo diretamente estabelecido com a Secretaria Municipal de Saúde. O sindicato também aponta que o pagamento tem sido feito em datas distintas dos subsídios e dos demais adicionais que constam nos holerites. “É lamentável que a carreira médica continue sendo negligenciada apesar de haver acordo celebrado entre o Município e o Sindicato para colocar fim ao Prêmio Saúde tal como vem sendo praticado. Conforme se pode observar, a partir do termo de acordo, o município descumpre o pactuado e até a presente data não encaminhou o projeto de lei que acaba com o prêmio”, diz outro trecho da denúncia. Outro lado A reportagem de A Gazeta tentou contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cuiabá para informar sobre o pagamento do Prêmio Saúde a servidores de outras secretarias. Até o fechamento desta edição nenhuma resposta foi enviada à redação.

