Destaques 25/10/2021 07:28 Redação I Nativa News Casos de dengue em Alta Floresta sobe nesse ano se comparado ao ano passado Foto: Divulgação Os casos de dengue em Alta Floresta teve um leve aumento nos índices de casos de dengue e de notificações foi registrado entre os meses de janeiro a setembro de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os casos notificados estão em todos os setores residenciais e comerciais do município, fator que gera preocupação das autoridades em saúde. Nesse ano foram notificados 1.214 casos de dengue e no ano passado foram 1.152. Mesmo com esse aumento, o período chuvoso é o mais propício para a proliferação do mosquito e é preciso redobrar os cuidados. No ano passado, de janeiro a setembro, foram confirmados 821 casos de dengue e nesse ano, são 873 confirmações. De acordo como Assessor de Saúde Pública da Vigilância Ambiental, Edson Alves Rodrigues, durante todo o ano a equipe de agentes ambientais permanece realizando vistorias em estabelecimentos e visitas domiciliares para a detecção, remoção e/ou eliminação de criadouros. Pequenos cuidados são recomendados para a prevenção de incidência, como a limpeza do quintal, jogando fora o que não é utilizado. Retirar a água dos pratos de plantas. Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo. Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa acumular água, como tampinhas de garrafa, folhas, sacolas plásticas e outros, que possam vir a ser criadouros do Aedes Aegypti.

