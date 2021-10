O deputado estadual Faissal Calil (PV), solicitou a criação de uma Delegacia da Mulher na cidade de Alta Floresta. A Indicação nº 7111/2021 foi apresentada na sessão plenária da ultima quarta (20), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

O objetivo do projeto é levar mais segurança as mulheres do interior do estado com a criação da unidade , beneficiando também outras cidades da região. Atualmente os números de violência contra a mulher são gritantes em Mato Grosso. O problema se torna mais sério nas cidades de interior, onde não existe policiamento especializado.

No documento, o deputado argumenta ainda que a delegacia poderá ainda amparar as mulheres que já sofreram com algum tipo de violência. "Não é apenas punir os agressores, mas também amparar as vítimas, na defesa dos seus direitos", explicou o parlamentar.

A indicação foi encaminhada ao governador Mauro Mendes (DEM) e ao secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante.