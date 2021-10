Destaques 25/10/2021 16:42 Redação I Nativa News Motorista perde controle de veículo e capota na MT-325 Foto: Reprodução O acidente acidente após às 10h na manhã desta segunda-feira (25) na rodovia MT-325, sentido a região da Pista do Cabeça, zona rural do município de Alta Floresta, cerda de 50km do núcleo urbano. O veículo era ocupado por duas pessoas, que foram socorridas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

O condutor do veículo Uno perdeu o controle e capotou. O veículo foi encontrado de rodas para cima. Corpo de Bombeiros foi acionado e no deslocamento encontrou uma ambulância municipal que prestava o transporte das vítimas. A mulher, uma jovem de 18 anos, se queixava de dores na região cervical, com corte na face. O homem reclamava de dores nas costelas.

Ambas as vítimas receberam os primeiros atendimentos e encaminhadas para atendimento médico. O acidente foi registrado e as causas devem ser apuradas.

