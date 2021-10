Destaques 25/10/2021 18:37 Alta Floresta: Presidente Tuti cobra recuperação de ponte na Comunidade Salete Ponte de madeira está em situação crítica e oferece risco de acidentes Em busca de solução para a situação crítica de uma ponte de madeira de aproximadamente 6 metros de comprimento, alguns moradores da Comunidade Salete procuraram o presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), para cobrar do Executivo Municipal os reparos necessários. Com o objetivo de verificar de perto as condições da ponte, o presidente Tuti foi até a Comunidade Salete na tarde de sexta-feira (22.10) e constatou uma situação delicada com várias pranchas quebradas. “A vicinal é muito importante para o escoamento da produção principalmente da agricultura familiar e a ponte está com problemas e precisa ser recuperada, então, vamos levar esta demanda ao executivo e cobrar do prefeito Chico Gamba que faça a recuperação o mais rápido possível”, disse o Presidente.

