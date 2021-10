Destaques 26/10/2021 05:32 Arão Leite/J. Cidade Galinha é sacrificada após sofrer zoofilia em Alta Floresta Foto: Reprodução Um caso de zoofilia poderá ser investigado paralelamente a vários arrombamentos que tem ocorrido no Setor F, principalmente na Rua F-5. No núcleo de moradia uma dona de casa tem um cercado com algumas galinhas e no final de semana foi surpreendia ao ver uma das aves com sinais de abuso e violência sexual.

Ao comentar o fato na vizinhança descobriu que a unidade do Cras havia sido arrombada também, tendo janelas quebradas e que uma casa ao lado uma bolsa foi levada e abandonada depois, mas sem os R$ 200 que tinha dentro. “Tem várias casas aqui que maior parte do tempo ficam só as mulheres. Estamos com medo”, disse uma senhora que cuida da mãe de 81 anos, acamada. “Não sabemos o que pode acontecer. Os cachorros nos últimos dias tem ficado acuados, latindo muito à noite, como se tivesse gente dentro do quintal”, acrescentou.

Nesta segunda-feira a coordenadora do Cras Conviver, instituição que atende programas sociais de Alta Floresta, foi até à Delegacia prestar queixa sobre os arrombamentos. Uma investigação poderá ser feita.

Quanto à galinha, precisou ser sacrificada.

Voltar + Destaques