Destaques 26/10/2021 05:41 Arão Leite/J. Cidade XRE 300: Casal oferece recompensa de R$ 2 mil por informação de moto furtada Foto: Reprodução Há mais de quatro meses foi registrado o furto de uma moto XRE 300 de cor vermelha, do bairro Jardim Panorama, em Alta Floresta. O veículo de placa QCI 0118 nunca foi encontrado. O proprietário Joilson Aparecido da Silva, que trabalha em uma madeireira, resolveu, juntamente com a esposa Anália Silva, oferecer uma recompensa de R$ 2 mil a quem passar uma informação concreta sobre o paradeiro do veículo.

Anália explica que a ideia partiu de um amigo e eles resolveram acatar, sendo uma nova alternativa na esperança de resgatar a moto que Joilson ainda está pagando. “ainda tem mais de 11 mil reais para pagar”, contou ela nesta segunda-feira, salientando que o valor de mais de 265 reais por mês se torna muito pesado desde o momento em que o casal não tem um veículo para se locomover. “Para tudo a gente depende de carona. E a moto dele era tudo, mas infelizmente foi levada e já fazem quatro meses, sem qualquer informação”, desabafou a esposa ao informar o fone pessoal 66 98457-0008 para qualquer informação, além do 190 ou 197 das Polícias militar e Civil, respectivamente.

