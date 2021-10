Destaques 26/10/2021 05:43 Redação I Nativa News Câmera de segurança flagra assalto a mercado em Alta Floresta; veja vídeo Foto: Reprodução Câmeras de segurança de um mercado flagrou assalto na tarde de segunda-feira (25) em Alta Floresta. Nas imagens é possível ver dois bandidos chegando em uma moto, preta e um dos suspeitos adentrou ao estabelecimento armado enquanto o segundo suspeito aguardava na motocicleta. A funcionaria e uma cliente conversavam na caixa quando foram rendidas por um dos bandidos. O suspeito sacou a arma e anunciou o roubo, a funcionaria pensou que tratava-se de uma brincadeira e passou a rir, momento que o suspeito efetuou um disparo para o alto. O suspeito abriu a gaveta do caixa e levou R$ 600,00. Após o crime, o rapaz fugiu pela avenida Teles Pires, sentido bairro São José Operário. A polícia procura o criminoso, que não foi identificado até a publicação desta reportagem. De acordo com o gerente do estabelecimento, ninguém ficou ferido.

