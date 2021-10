Destaques 27/10/2021 05:37 CARLINDA: Mãe não encontra filho em casa e flagra vizinho estuprando rapaz com deficiência Um rapaz de 24 anos, que também possui deficiência, foi vítima de estupro cometido pelo próprio vizinho, nesta segunda-feira (25), no bairro Bom Jesus, cidade de Carlinda (30 quilômetros de Alta Floresta). De acordo com informações da Polícia Militar, a mãe teria percebido que o filho havia se ausentado da residência onde moram e resolveu ir até a casa de um vizinho procurá-lo.

No local, encontrou a porta encostada e ao entrar no imóvel, flagrou o filho sendo estuprado. Ao perceber que a mulher estava na casa, o suspeito fugiu. Acionada, a PM fez rondas, mas não encontrou o homem no local.



A mãe do rapaz também contou que o suspeito já teria ido até a residência onde ela mora para levar doces e balas. Além disso, teria convidado o menino para ir até sua casa.



Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso encaminhado para Delegacia de Alta Floreta.

