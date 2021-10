Destaques 27/10/2021 15:14 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereadores e servidores da Câmara Municipal participam de curso do PNUD Foto: Divulgação Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Alta Floresta participaram na tarde de terça-feira (26.10) de uma capacitação realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), cujo objetivo foi demonstrar a parceria com a Companhia Hidrelétrica Teles Pires para promover a formação cidadã e ampliar capacidades locais para o desenvolvimento territorial sustentável nos municípios em que a empresa atua: Jacareacanga (PA), Alta Floresta e Paranaíta (MT). O foco principal da capacitação foi destacar o papel da Câmara de Vereadores na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), principalmente na elaboração e implementação de políticas públicas alinhadas à Agenda 2030. Algumas ações do PNUD já estão em andamento, como a preparação de diagnósticos sobre a situação de cada cidade à luz dos ODS e as capacitações de gestores municipais. A intenção é qualificar agentes públicos e privados para elaborar planos, programas e projetos que apoiem o desenvolvimento local de forma sustentável. Após a conclusão dos diagnósticos situacionais, serão mapeados setores estratégicos que podem atuar como aceleradores dos ODS. Projetos desses segmentos – desenvolvidos tanto por organizações públicas como da sociedade civil – receberão posteriormente apoio financeiro por meio de edital de seleção. O valor desse apoio financeiro previsto para os três municípios é de R$ 4 milhões. Os quatro eixos de trabalho do PNUD que envolve a ação direta do Poder Legislativo já são desenvolvidos pela Câmara Municipal de Alta Floresta. O parlamento municipal tem atuado fortemente na promoção da revisão e criação de leis voltadas para o desenvolvimento do município visando contemplar todas as áreas. Outra ação é a promoção da participação cidadã. A Câmara também tem monitorado e feito os apontamentos necessários para adequar o planejamento orçamentária para a realidade do município e tem se empenhado no monitoramento da implementação das políticas públicas. Além dos servidores, participaram do curso a vereadora Francisca Ilmarli Teixeira (PT), e os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti”, presidente da Câmara Municipal, Marcos Roberto Menin (MDB), vice-presidente do Poder Legislativo, Reginaldo Luiz da Silva “Naldo” (Republicanos), Adelson da Silva Rezende (PDT), Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e José Vaz Neto “Eskiva” (PL). O curso foi ministrado por Giane Boselli, gerente de Projetos da Área de Desenvolvimento Territorial do PNUD, e Vanessa Fernandes Gonçalves, coordenadora do PNUD/Pará.

