Destaques 27/10/2021 16:12 Redação I Nativa News Paranaita: Quadrilha invade fazenda rende trabalhadores e rouba cerca de 8 quilos de ouro Foto: Reprodução Conforme registrado pela Polícia Militar, cerca de quatro homens chegaram a sede da fazenda, agressivos e com armas em punho, o grupo anunciou o roubo. As vítimas sofreram agressões físicas e choques, os assaltantes deixaram o local levando aproximadamente 08 quilos de ouro e uma caminhonete Hilux.

A fazenda fica localizada há cerca de 25 quilômetros após o rio Telles Pires, já no perímetro de Jacareacanga/PA. Uma guarnição de Alta Floresta se deslocou, no local as vítimas relataram que, mesmo havendo segurança armada na entrada da fazendo, o quarteto adentrou a pé pelos fundos, os seguranças não identificaram a movimentação.

A caminhonete foi encontrada abandonada alguns metros da sede. Rondas foram realizadas, mas não houve êxito. O caso foi registrado e segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil.

