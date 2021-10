Nas últimas semanas, a população de Alta Floresta se pasmou diante de vários acidentes de trânsito [sendo que em um dos casos dois homens morreram num choque entre motocicletas na MT-208, na saída da cidade, próximo a entrada do bairro Jardim Panorama] que vem acontecendo no trecho adjacente à entrada da Cidade.

A falta de segurança para quem trafega no perímetro urbano da rodovia MT208, que cruza a cidade, e de um acesso seguro para entrar para Alta Floresta, tem sido causas de incontáveis acidentes e deixado a população indignada, cobrando providências urgentes das autoridades do município.

As cobranças se intensificaram nos últimos dias devido ao número de acidentes com vítimas fatais, causando grande revolta na população pela falta de uma solução para a segurança do trânsito no trajeto. Por enquanto, a concessionária Via Brasil não realizou nenhuma obra para melhorar a segurança no trânsito no acesso ao centro da cidade.

O problema é antigo e o trânsito é intenso. Porém, recente, 18 entidades civis assinaram uma Carta Aberta, direcionada ao governador Mauro Mendes, ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi e ao Secretário de Infraestrutura e Logística (SIMFRA) Marcelo de Oliveira e Silva, cobrando a duplicação da MT-208 no perímetro urbano do município de Alta Floresta e um trevo na entrada da cidade, que permita acessar à cidade com segurança.

A carta também foi assinada pelos prefeitos dos municípios que formam o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Vale do Teles PiresCIDIVAT. De acordo com informações da administração municipal, a Via Brasil que detém a concessão e a responsabilidade da manutenção e melhorias de tráfego na MT-208, alega que devido a liberação dos moradores que estão próximo ao pedágio e moradores da vicinal terceira Leste, da cobrança de pedágio, acabou sendo prejudicada e usa esse argumento para um desacordo com o Governo do Estado.

Para buscar uma solução para os problemas, o Governo do Estado marcou uma reunião para o próximo dia 29 de outubro com a Via Brasil e prefeitos dos municípios da macro região de Alta Floresta, para discutir sobre as obras estabelecidas no contrato de concessão, que devem ser realizadas na extensão da via no perímetro urbano do município.

Enquanto a solução não chega, o alerta é para que motoristas e motociclistas que trafegam na MT-208, no perímetro urbano de Alta Floresta, sejam atenciosos para evitar acidentes, porque o trecho oferece perigo, principalmente nos pontos de acesso à cidade.

O primeiro tenente de Polícia Militar, Rafael Machado Pasuch, em entrevista à Mato Grosso do Norte, na segunda-feira, 25, disse que ambos os lados da MT208 no perímetro urbano de Alta Floresta, estão com grande número de comércios. Além disso, há os bairros das adjacências, que potencializam o movimento de carros e motos.

Portanto, observa que transitar pela MT-208 requer o máximo de atenção pelos motoristas para evitar se envolverem em acidentes. “A cidade teve uma expansão muito grande com instalações de comércios e novos residenciais aos entornos da MT-208. Temos diversos loteamentos novos, alguns em processo de finalização e a tendência é só aumentar a população. Com isso, aumenta o tráfego de veículos e os motoristas devem tomar o máximo de cuidado, pois está ocorrendo um número muito alto de acidentes, inclusive trágicos com vítimas fatais”, disse o Primeiro Tenente.

Pasuch alerta que uma forma de evitar os acidentes seria a construção das vias paralelas, a duplicação da MT-208 no perímetro urbano do município e a construção de rotatórias para ter acesso aos comércios ao seu entorno. “Desta forma, muitos acidentes poderiam ser evitados, também a instalação de lombadas eletrônicas para evitar o excesso de velocidade dos motoristas”, disse.

“A Polícia Militar já solicitou essas melhorias junto a Sinfra (Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso), mas hoje a MT é administrada por uma concessionaria e ela é responsável por essa manutenção, inclusive neste trecho urbano. E tem, dentro dos compromissos desta empresa, a questão de adequação da MT-208 com a expansão urbana. Não sei quais são os prazos determinados no contrato de concessão, mas até hoje não tivemos nenhuma ação neste sentido”, enfatiza Pasuch

O Primeiro Tenente faz um alerta sobre as medidas que devem ser tomadas urgentemente, relacionados a MT-208. Ressalta também que existem outros dois pontos que devem ter uma atenção muito grande das autoridades, para evitar que também se tornem, num futuro próximo, pontos de risco no trânsito da cidade.

“A Perimetral Oeste merece uma atenção especial, no local será construído um novo Hospital Regional e já tem um loteamento de grandes proporções. A saída desta Perimetral com a MT-208, por estar em uma lombada, acaba sendo um local muito perigoso e com o crescimento no trânsito, pode ocasionar graves acidentes. Outro local é a Primeira Leste, um pouco adiante do Hamoa e do IFMT, que tem o mesmo problema de visibilidade dos motoristas e ali também tem um novo loteamento de grandes proporções”, alerta Pasuch.