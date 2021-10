Destaques 28/10/2021 06:31 Redação I Nativa News Nova Monte Verde: Ônibus escolar fica encavalado em ponte de madeira após viga ceder Moradora da comunidade Santa Luzia de Nova Monte Verde reclama situação de pontes que põe em risco crianças que dependem do transporte escolar. Em um post em sua conta no Facebook, a moradora e mãe de alunos, marcou todos os vereadores do município reclamando a falta de condições de trafegabilidade de algumas pontes.

No início da tarde de ontem (27) a moradora postou uma foto que mostra o ônibus do transporte escolar sobre a ponte na estrada Kaiabi. A viga da ponte cedeu, o ônibus ficou encavalado, com risco de cair na água.

Eliane dos Santos reclamou a situação, afirmando ainda que as crianças estavam sem almoçar, pois devido ao incidente demoraram para conseguir retornar para suas casas. Em um áudio enviado via whatsapp ao vereador Alex Pereira, a mãe reclama a falta de manutenção das vias, principalmente das pontes, antes do retorno das aulas.

Conforme o vereador informou à redação do site Nativa News, ainda na tarde de ontem quarta-feira (27.10) a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura substituiu as pranchas danificadas.

