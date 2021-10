Um homem, identificado como Anderlei José Trevisan, morreu após ser baleado por uma pessoa, ainda não identificada, durante uma discussão em um bar do Garimpo Novo Astro, em Nova Bandeirantes (a 996 km de Cuiabá), na madrugada desta quinta-feira (28). Anderlei estava acompanhado de outro homem que também foi atingido pelos tiros e está em estado grave.



Conforme informações do boletim de ocorrência, as duas vítimas estavam em um bar quando houve um desentendimento com o suspeito. Em determinado momento, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos, acertando ambas as vítimas.



Os deram entrada no Hospital Municipal de Nova Bandeirantes ainda com vida, mas Anderlei não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A segunda vítima, entretanto, segue internada em estado grave.



Até a publicação desta matéria, o autor dos disparos não foi identificado. O caso está sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil (PJC).