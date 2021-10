Destaques 28/10/2021 16:53 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Servidores da Câmara Municipal recebem Moção de Congratulações e Agradecimento no Dia do Servidor Público Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Alta Floresta realizou na manhã desta quinta-feira (28.10) um ato solene alusivo ao Dia do Servidor Público e como forma de homenagear em reconhecimento ao compromisso e a dedicação os vereadores entregaram uma Moção de Congratulações e Agradecimentos para cada servidor. O evento aconteceu no Plenário do parlamento municipal e contou com a bênção do Padre Matheus Roberto Garbazza Andrade e a presença dos vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti”, presidente da Câmara Municipal, Adelson da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus, Darli Luciano da Silva, Derci Paulo Trevisan, Ilmarli Teixeira, Francisco Ailton dos Santos, José Vaz Neto e Reginaldo Luiz da Silva. Este foi o primeiro ato solene realizado pelo Poder Legislativo em 42 anos em homenagem ao Dia do Servidor Público. Os vereadores parabenizaram cada servidor destacando a responsabilidade e o comprometimento com o serviço público, principalmente por fazerem parte do desenvolvimento do município ao contribuir com o desenvolvimento das ações legislativas.

Voltar + Destaques