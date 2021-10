O tambaqui faz parte de uma das maiores iguarias da culinária amazonense, mas a espécie ocorre em outras partes do Brasil. Antigamente, era comum capturar exemplares com até 45 quilos. Atualmente, por causa da sobre-pesca, praticamente não existem indivíduos desse porte. Ainda assim, a curiosidade sobre qual seria o maior tambaqui pescado desperta interesse.



Há relatos na mídia de grandes exemplares de tambaqui pescados nos últimos anos e buscando saber qual deles foi o maior já registrado. O Portal Tucumã de Adrianópolis, Manaus - AM elaborou um rank dos maiores já pescados, conforme informações da mídia local e nacional.

Confira a lista do maior tambaqui já pescado:

5º Lugar – Tambaqui pescado com pão de queijo de 39 kg – Rio Teles Pires – Mato Grosso

Usando uma isca de pão de queijo, o pescador James Antônio de Souza, que mora em Alta Floresta, conseguiu pegar o maior peixe da vida dele. O feito ocorreu em julho de 2015, no Rio Teles Pires em Carlinda, e o peixão tinha 39 kg. Na época, o pescador bateu o recorde anterior, que era um tambaqui de 38 kg pego em 2014 na região. O pão de queijo, segundo ele, é a isca preferida dessa espécie de peixe. Confira fotos:

4º Lugar – Tambaqui de 40 kg no Açude Boqueirão – Paraíba

O pescador Francisco das Chagas Morais, de 52 anos, capturou em setembro de 20 um tambaqui monstro 40 quilos. Segundo ele, este é o maior peixe já visto desde a inauguração do Açude Boqueirão, localizado no município de Parelhas, na região Seridó do Rio Grande do Norte. A barragem, cuja construção ficou pronta em 1988, é o segundo maior lago artificial do estado, com capacidade para 85 milhões de metros cúbicos d’água. Veja:

3º Lugar – Tambaqui de 42 kg pescado em Lábrea – AM

42 quilos o peso do monstrão do tambaqui pescado no município de Lábrea por um dos moradores em maio de 2015. Confira registro:

2ºlugar – Tambaqui de 45 kg pescado no Rio Purus – Piauini -AM

Um tambaqui monstro de de 45 kg foi pescado por ribeirinho no alto do Rio Purus, no município de Pauini em abril de 2015. O peixe foi pescado de anzol, e foi comprado pelo Sr. Ednaldo Afonso Lopes, que fez questão de tirar foto e postar para mostrar o tamanho gigante do tambaqui, que foi congelado para alimentação. Veja:

1º Lugar – O Tambaqui de 60 kg é pescado no lago de Muriaé – Minas Gerais

NÃO É HISTÓRIA DE PESCADOR. Em novembro de 2020, uma pescaria no Lago da Fundação Cristiano Ferreira Varella, em Muriaé, registrou a captura de Tambaqui de 60 Kg e do tamanho de uma pessoa de estatura média ! Provelmente este é o maior tambaqui já pescado no Brasil segundo a família, porque não há registro de um maior.

Na época, descreve blog do Kadu Fontana (https://reporterkadufontana.jor.br/2020/11/25/peixe-de-60-kg-e-pescado-em-lago-de-muriae/), o peixe alimentou muitos colaboradores da instituição Quem aproveitou para fazer a foto neste momento histórico aqui pra Muriaé, pois o peixe é gigante, foi o empresário Lael Varella, o filho Luciano Varella e seus colaboradores da pescaria, os quais presenciaram este grande feito. O Lago da Fundação, como é conhecido, possui também outras espécies de peixes grandes, como o pirarucu.

Confira as fotos com o bichão:

Menção honrosa – o maior Tambacu

Pescador nas horas vagas, o motorista Antônio Dias Neto da Silva ainda custa a acreditar que em julho de 2013 pegou um peixe de 1,10 metro e cerca de 46 quilos, no Lago de Manso, represamento de águas do Rio Cuiabá. Ele contou que ficou surpreso com o tamanho do peixe, o maior que ele já tinha pescado na vida. Segundo o pescador, o peixe se parece muito com um pacu, mas biólogos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) tentam identificar a espécie. O Tambacu é um híbrido do Tambaqui e com o Pacu que pode atingir tamanhos inimagináveis ! Veja a foto: