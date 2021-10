Destaques 29/10/2021 16:25 Tráfego de automóveis na BR-163 deve aumentar até 22% durante ‘feriadão’ Com a chegada do feriado prolongado em alusão ao Dia de Finados – de 30.10 a 02.11.2021 –o tráfego de veículos no trecho sob concessão da BR-163/MT começa a sofrer alterações nesta sexta-feira (29.10.2021), quando a presença de veículos de passeio deve aumentar entre 18% e 22%. A previsão da Concessionária Rota do Oeste aponta ainda que hoje deve ocorrer uma queda de até 5% no trânsito de veículos comerciais. Segundo o levantamento, haverá alteração no comportamento de tráfego em todos os dias do ‘feriadão’ em comparação aos dias sem recesso. No sábado (30.10.2021), a Rota do Oeste prevê um crescimento de até 5% de veículos leves e uma redução de 15% na circulação de carretas e caminhões. Domingo (31.10.2021) deve ser o dia com menor movimento na rodovia com diminuição do tráfego de veículos leves até 27%) e pesados (até 25%). Na segunda-feira (01.11.2021), há estimativa de um crescimento, ainda que pequeno, no tráfego dos automóveis (entre 1 e 6%) e de veículos de carga (de 6 a 9%). No último dia de descanso, na terça-feira (02.11.2021), o movimento sofre nova alteração com crescimento que pode chegar a 7% na presença dos automóveis. O movimento de carretas e caminhões pode oscilar entre 5% e -1%. A orientação do gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, é para que os motoristas realizem a revisão veicular antes de seguir viagem, cumpram a legislação de trânsito e respeitem à sinalização. A manutenção veicular reduz as chances de o veículo ficar parado na pista e garante maior tranquilidade e segurança para todos que percorrem a rodovia. No período chuvoso, conferir os limpadores de para-brisa é fundamental, sem esquecer a verificação das luzes de sinalização e lanternas, freios e condições dos pneus. Ferreira lembra ainda que a rodovia tem intenso fluxo de veículos de carga e muitos condutores não estão habituados com essa realidade. Por isso, o respeito às leis de trânsito é tão importante. “Se seguir o que determina a legislação e a sinalização existente na rodovia, dificilmente o motorista terá algum problema durante a viagem”. Se precisar, chame a Rota – Todas as equipes da Rota do Oeste estão presentes ao longo do trecho de concessão para prestar todo o auxílio necessário aos usuários. O suporte pode ser acionado via 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia. Além de solicitar atendimento, neste canal de contato os motoristas podem obter informações momentâneas sobre as condições de tráfego, intervenções na rodovia, condições climáticas, entre outros.

