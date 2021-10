Destaques 29/10/2021 18:06 Redação I Nativa News Apiacás: Motociclista morre após ser atropelado por carro O idoso de 70 anos chegou a ser socorrido pela ambulância do Hospital Municipal de Apiacás, mas não resistiu aos ferimentos do acidente e foi a óbito. Identificado como Valdir Manoel Barbosa, o idoso pilotava uma motocicleta Biz de cor preta, quando próximo à rotatória acabou se chocando na lateral do veículo Gol. O condutor do veículo relatou a Polícia Militar que não houve tempo de evitar o impacto, pois o motociclista não respeitou a sinalização de trânsito.

Voltar + Destaques