Destaques 30/10/2021 06:19 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores cobram recuperação de ponte na MT-325 danificada em acidente com Escavadeira PC Foto: Divulgação Os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Ilmarli Teixeira (PT) e Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) acompanharam na tarde de quarta-feira (27.10) a retirada de uma Escavadeira PC Hidráulica que havia caído em um córrego na vicinal da Comunidade Central, na MT-325. Os vereadores explicaram que o acidente aconteceu porque a estrutura de madeira da ponte é antiga e não suportou o peso da máquina. Apesar do acidente ninguém ficou ferido. Como a ponte ficou completamente destruída no acidente e em busca de resolver o problema no local, os vereadores cobraram do Executivo Municipal a recuperação da ponte para evitar que a vicinal fique interditada por muito tempo e comprometa o transporte da produção.

