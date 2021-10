Destaques 30/10/2021 06:24 Assessoria de Imprensa CDL de Alta Floresta solicita da Prefeitura isenção do alvará e das licenças de funcionamento para os feriados de novembro Divulgação Preocupada com o desenvolvimento de Alta Floresta, sobretudo, do comércio varejista que é responsável por centenas de postos de trabalhos, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) solicitou junto a Prefeitura de Alta Floresta isenção do alvará e licenças de funcionamento para o comércio local referente aos feriados no mês de novembro. O ofício 014/2021 destinado ao prefeito Valdemar Gamba foi protocolado na tarde do dia 21, quinta-feira, na Prefeitura. Contudo, até a tarde desta sexta-feira (29.10) a entidade não havia recebido a resposta do Executivo Municipal. “O comércio tem feito a sua parte pagando as taxas e impostos municipais. Contudo, necessita de incentivos, principalmente do Poder Público, que contribuam para a manutenção de suas atividades, bem como da geração de empregos e renda no município”, ressaltou a CDL no ofício. A CDL solicitou isenção do alvará e licença de funcionamento para os feriados do dia 2 de novembro, dia de finados, próxima terça-feira, para o feriado da Proclamação da República no dia 15, segunda-feira, e para o feriado estadual da Consciência Negral, no dia 20, sábado. “É importante ressaltar que o comércio local passou por grandes dificuldades nos últimos meses provocadas pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Desta forma, a isenção do Alvará de funcionamento será um importante incentivo, principalmente porque é nos feriados que aquelas empresas que optarem por abrir suas portas poderão ter um incremento nas vendas”, destacou a CDL.

