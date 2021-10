A mulher procurou a Polícia Militar três dias após o pagamento via PIX e o suposto vendedor parar de responder as suas mensagens. A compra do aparelho celular foi realizada após anúncio no Facebook. A moradora do município de Carlinda afirma que comprou um iPhone no valor de R$ 2.300,00. Que viu um anúncio da venda do aparelho no marketplace, acionou o vendedor e passou a negociar via WhatsApp.



Após negociações, com um número de DDD 65, foi combinado que o valor seria pago em duas contas diferentes, via PIX. Ao efetuar os pagamentos a vítima afirmou que não conseguiu mais contato. Foram identificadas que as contas indicadas para pagamentos são de agências em Brasília e Ceará.

Diante os fatos o boletim foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.