Destaques 01/11/2021 05:50 Redação I Nativa News Alta Floresta: mulher é socorrida pelos Bombeiros após ser encontrada caída as margens da MT-208 A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 05h na manhã de domingo (31) para prestar socorro à uma mulher que foi encontrada caída à margem da rodovia MT-208, em frente à entrada do bairro Jardim das Oliveiras, em Alta Floresta.

Pessoas que passavam pela rodovia perceberam a mulher caída, ainda com capacete, acionando a guarnição. No local os militares encontraram a mulher de 34 anos desacordada, apresentando corte na cabeça e escoriações nos braços e pernas.

A motocicleta da possível vítima de acidente de trânsito foi localizada dentro do lago. A mulher foi levada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde permaneceu sob cuidados médicos. Familiares identificaram a vítima após foto e áudio com alerta do acidente ser divulgado em grupos de whatsApp.

