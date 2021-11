Destaques 01/11/2021 06:00 Redação I Nativa News Preso em cerca de arame, macaco é resgatado pelos bombeiros em Alta Floresta Foto: Divulgação O animal estava enroscado no arame farpado na cerca do entorno da área de reserva do antigo parque zoobotânico Leopoldo Linhares. Um morador acionou o Corpo de Bombeiros para o resgate do macaco prego, que após o atendimento retornou para a mata.

O caso foi registrado na manhã de sábado (30) no bairro Bom Jesus. O comunicante informava que o animal estava preso no arame. No local a guarnição constatou que o macaco estava com a pata traseira direita presa numa farpa do arame.

Foi realizado o corte frio do arame, para evitar mais ferimentos no animal, foi retirado o arame da patinha e o macaco retornou a mata onde habita.

