Destaques 01/11/2021 06:03 Alta Floresta divulga local e horário de provas para credenciamento de conciliadores e conciliadoras Foto: Divulgação As provas do processo seletivo para o credenciamento de conciliador e conciliadora do Juizado Especial e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Alta Floresta (CEJUSC) serão realizadas no próximo dia 5 de novembro (sexta-feira), no fórum da comarca – situado na Avenida Ariosto da Riva, nº 1.987, setor Central. As informações constam no Edital 03/2021-CADMAL, que também informa a lista com as inscrições deferidas em definitivo, após analises de recursos. Veja AQUI A porta principal do fórum será aberta a partir das 7h30min e fechado às 8h, por isso, recomenda-se que os interessados cheguem com antecedência. A prova terá duração de 4h e, portanto o prazo máximo para realização acaba às 12h. O certame visa a formação do cadastro de reserva e credenciamento de uma vaga para CEJUSC e de outras que vieram a surgir até a validade da seleção. Os conciliadores aprovados no teste seletivo e que ficarem para o cadastro de reserva serão credenciados para eventual vaga que surgir no Juizado Especial e CEJUSC. Edital 03/2021-CADMAL.

