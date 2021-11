Destaques 01/11/2021 11:12 Alta Floresta: Suspeito envolvido em roubo a mercado é detido no porto de areia Foto: Reprodução O jovem de 21 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil após abordagem rotineira da Polícia Militar na região do Porto de Areia em Alta Floresta, quando relatou à guarnição que poderia haver em seu desfavor um mandato de prisão por envolvimento ao assalto em um mercado na última semana.

Conforme registro da PM, por volta das 18h40 a guarnição realizava patrulhamento na região do Porto de Areia quando o jovem foi abordado portando apenas o RG. O jovem relatou que tinha passagens, sendo conduzido para averiguação, quando confirmou que teve participação no assalto ao mercado Amorim, que poderia haver um mandado de prisão aberto contra ele. Desta forma o jovem foi encaminhado a delegacia para as devidas providências.

O assalto

O assalto foi registrado na tarde de segunda-feira, dia 25 de outubro, em um mercado no bairro Cidade Bela. O suspeito levou R$ 600,00 na ação. Rondas foram realizadas pelas guarnições da Polícia Militar, mas não houve êxito na busca. O caso passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.

Conforme registro da PM, o suspeito chegou na garupa de uma moto CB 300 de cor preta, adentrou o estabelecimento de arma em punho anunciando o roubo. Como mostram as imagens do circuito interno, a caixa inicialmente acreditou se tratar de uma brincadeira, quando o suspeito efetuou um disparo para o alto.

Após o disparo a jovem entregou o montante que havia no caixa e o suspeito deixou o local, junto com o comparsa, sentido a perimetral Telles Pires. O disparo acabou danificando uma placa de captação de energia solar.

Voltar + Destaques