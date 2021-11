Destaques 02/11/2021 06:40 Jornal Mato Grosso do Norte Apenas uma chapa concorre na eleição da OAB em Alta Floresta Apenas uma chapa irá concorrer na eleição para o biênio 2022-2024 da 8º Subseção da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil] de Alta Floresta. O processo eleitoral foi deflagrado e somente uma chapa se inscreveu para concorrer às eleições no próximo dia 26 de novembro. Atual presidente, Lourdes Navarro disputa a reeleição A Chapa “Tudo Pela Ordem”, tem a advogada Dra. Lourdes Volpe Navarro como candidata a presidência, Vice- Presidente: Jaime Carvalho, Tesoureiro: Juliano Peres Peres, Secretário: Valter Stavarengo, Secretário Adjunto: July Ruelis, CAA Caixa de Assistência dos Advogados: Aparecida Cicuto. Para a Dra. Lourdes Volpe Navarro, as principais proposta de trabalho de sua chapa, está fundamentada em ações para trazer mais benefícios para o município na estrutura do poder Judiciário. “Percebemos que a cidade cresceu demais e estamos precisando de mais juízes na Comarca de Alta Floresta e de Varas Especializadas. Vamos batalhar para que venha para o município, uma Vara Federal que é muito importante, principalmente para quem atua na área da Previdência”, destaca Lurdes, que é atualmente presidente da Ordem no município e candidata à reeleição. Para a Advogada, a Ordem dos Advogados, principalmente de Alta Floresta, segundo Lurdes Navarro, tem que trabalhar junto com a comunidade e esta aproximação está nos planos de trabalho da Chapa “Tudo Pela Ordem”. “Com a vinda da Justiça Federal também irá desafogar a Justiça Comum do município. Também queremos atuar de forma muito forte com os estudantes de direito e com a sociedade de forma geral, comemorar o dia das crianças, fazer ações nos bairros, trabalhar nas escolas e vamos fazer uma atuação forte junto aos presidiários, sobretudo no ajuste de penas”, garante a Dra. Lourdes. Outra ação muito importante, de acordo com ela, que a Chapa que concorre as eleições da OAB está propondo, é o acompanhamento e a fiscalização na política do município. “Com toda a certeza iremos trabalhar muito nesta questão. Já temos a Comissão de Políticas Públicas e Iremos fortalecer, aumentar o número de pessoas e atuar de forma mais intensa e incansável para acompanhar o andamento da política no nosso município”, finaliza.

