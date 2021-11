Destaques 02/11/2021 07:01 Bombeiros de Alta Floresta capturam cobra no telhado de uma residência Foto: Divulgação Após identificar uma visita não esperada no telhado da residência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do animal, que foi devolvido ao seu habitat em local distante do núcleo urbano. A serpente constritora do tipo jiboia foi encontrada no telhado de uma residência no bairro Cidade Bela, por volta das 10h12 na manhã deste domingo (31). A guarnição do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta realizou o resgate e posterior soltura do animal.

