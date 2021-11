Destaques 02/11/2021 09:32 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é retirado à força de hotel, espancado e abandonado em via pública Foto: Reprodução O jovem de 28 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 13hs de segunda-feira (01) e encaminhado para cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta. Para a Polícia Militar a vítima relatou não saber os motivos e nem quem são os suspeitos.

Conforme registro da PM, a guarnição foi acionada por pessoas que passavam pelo local e perceberam o jovem caído. A vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros, no hospital relatou que está hospedado há cerca de dois dias em um hotel, de onde foi levado a força por quatro elementos.

Os suspeitos colocaram a vítima em um veículo Golf, em determinado momento iniciaram as agressões com pedaços de madeira. Após as agressões a vítima foi deixada na avenida de acesso a bairro Jardim das Oliveiras. Caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

