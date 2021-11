Destaques 02/11/2021 17:13 Jornal Mato Grosso do Norte Via Brasil: Em nota, Sinfra diz que concessionária assinou contrato há um ano e tem prazo para apresentar estudo Em resposta as críticas de representantes políticos de Alta Floresta e das cobranças da população referentes a situação de insegurança da rodovia MT -208 no perímetro urbano de Alta Floresta, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) enviou nota ao jornal Mato Grosso do Norte, abordando a questão. Assessoria da Sinfra e Via Brasil afirmam que não há reunião marcada para esta sexta-feira, dia 29, para tratar deste problema Nas últimas semanas, diversos acidentes de trânsitos aconteceram nas proximidades de Alta Floresta. Na sessão de terça-feira, 26, na Câmara Municipal, vereadores do município criticaram a concessionária da rodovia, a Via Brasil. Conforme o pronunciamento em tribuna de vários vereadores, a empresa cobra o pedágio, mas até agora não fez os investimentos para a segurança do tráfego neste trecho. A cobrança da população é que a concessionária faça a duplicação da rodovia no perímetro urbano e construa com o máximo de urgência, um acesso que proporcione segurança para motoristas que entram e que saem da cidade para pegar a rodovia. Nestes locais, na perimetral Rogério Silva e na entrada principal, pela a venida Ariosto da Riva, o movimento é intenso e tem acontecido constantes acidentes. Porém, tanto a assessoria da Via Brasil, como da Sinfra, desconhecem a agenda que estaria marcada para este dia 29, de uma reunião, com políticos locais, em que a pauta seria este problema, conforme foi falada pelo chefe do executivo municipal de Alta Floresta em uma emissora de rádio local. Conforme informaram, não há nenhuma reunião marcara para esta data. Somente em dezembro, com o Estudo em mãos, o governo irá se reunir com prefeitos e lideranças, para discutir este tema. Na nota, a Sinfra esclarece que nesta sexta-feira, 29, completa um ano que o contrato da Via Brasil foi assinado com o governo estadual. E a empresa tem prazo de 30 dias para apresentar um estudo sobre os investimentos que irá realizar. Veja a nota A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) esclarece que nesta sexta-feira, dia 29 de outubro, se completa um ano da assinatura do contrato entre o Governo do Estado e a concessionária Via Brasil para concessão da rodovia MT-208, no trecho de Alta Floresta. A partir desta data, a concessionária tem um prazo de 30 dias para apresentar à Sinfra-MT, um estudo acerca do impacto das isenções de pedágio na praça 3 sobre os investimentos previstos no Programa de Exploração da Rodovia (PER). Após receber esse estudo, o Governo de Mato Grosso irá se reunir, no mês de dezembro, com prefeitos e autoridades da região, Ministério Público e Judiciário, para discutir as particularidades do contrato.

