Destaques 02/11/2021 17:53 Blitz volante da Policia Civil resulta na apreensão de grande quantidade de drogas em Alta Floresta. Foto: Divulgação Visando reprimir os crimes de embriaguez ao volante na rodovia MT 208, a delegacia de polícia Alta Floresta realizou a abordagem de vários veículos que transitavam pela rodovia neste feriado de finados. Em uma das abordagens foram constatados indícios de transporte de substâncias entorpecente em uma camionete Ford Ranger que transitava entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. Durante a abordagem, os investigadores perceberam o nervosismo do motorista e um forte odor de tinta proveniente da carroceria do veículo, e ao verificarem o compartimento de carga, constataram sinais de adulteração no local. Além disso, foram verificadas informações inconsistentes quanto a rota utilizada e os motivos da viagem do suspeito, o que levou os investigadores a suspeitarem quanto a possibilidade de transporte de substâncias entorpecentes. Realizada uma minuciosa revista no veículo foram encontrados sinais de soldagem e pintura recente na carroceria da camionete, e ao ser levado o veículo até uma oficina mecânica, foi encontrado um compartimento falso na carroceria contendo aproximadamente 39 tabletes de substâncias entorpecentes análogas a cocaína. O motorista disse ter recebido o veículo na cidade de Colniza para o transporte da droga até a cidade de Alta Floresta, sendo que receberia a quantia de R$ 4.000 reais pela condução do veículo, contudo disse que não sabia para quem a mercadoria ou veículo seria entregue, afirmando apenas que outra pessoa viria ao seu encontro na MT 208. O motorista foi conduzido para a delegacia onde será lavrado o flagrante de tráfico de drogas e outras diligências estão sendo realizadas para a prisão de outros suspeitos.

