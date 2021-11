Destaques 03/11/2021 05:38 Redação I Nativa News Sitiante em Carlinda tem materiais de construção e animais levados em furto Foto: Reprodução O furto aconteceu na comunidade rural de Carlinda, Linha 11. A vítima de 51 anos relatou que a casa está em construção, motivo pelo qual não havia ninguém no período noturno. Vários objetos foram levados na noite de segunda-feira (01), o caso registrado na terça.

Conforme a vítima, o furto aconteceu no período noturno e não há nenhum suspeito, do local foram subtraídos uma ordenha leiteira marca Reafril, uma bomba de poço semi-artesiano, praticamente toda a fiação elétrica da casa, uma carriola de latão cromada, uma saca de cimento, três maços de prego, uma bomba de passar veneno, três tambores de plástico com ração animal (tambores de 30, de 40 e 50 litros), um arco de pua, dois cochos de plástico cor azul e três bezerros pequenos sendo dois machos e uma fêmea.

O caso foi registrado e segue sendo investigado.

Voltar + Destaques