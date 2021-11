A 9ª Edição do Festival de Teatro da Amazônia Mato-grossense tem início neste dia 05 de Novembro de 2021 às 20 horas. Para abertura, o espetáculo escolhido foi JACY, do Grupo de Teatro Carmim, de Natal/RN e a apresentação será realizada na Sede do Teatro Experimental de Alta Floresta (Perimetral Rogério Silva, 3747), com entrada gratuita. A peça escolhida para abrir os trabalhos do Festival é um sucesso de crítica que já foi apresentada em 21 estados brasileiros, acumulando mais de 200 apresentações.

Conforme descreve o Grupo Carmim, “JACY conta a história real de uma mulher de noventa anos cujos pertences foram encontrados pelo ator, diretor e dramaturgo da peça, Henrique Fontes, dentro de uma frasqueira abandonada em março de 2010, na esquina de uma das principais avenidas de Natal, Rio Grande do Norte”, sendo uma peça de teatro documental que transita entre a história, o cômico, a poesia e a política, resultado de um trabalho de pesquisa e estudo que durou três anos. O espetáculo é indicado para o público acima de 12 anos, sendo uma obra sensível, muito política e delicada.

Ronaldo Adriano, coordenador do Festival, expressa a alegria do grupo TEAF em receber o Grupo Carmim na abertura do Festival, bem como, todos os grupos que participarão do evento que vai até dia 15 de novembro. O Coordenador relembra o público que o evento esse ano acontecerá no formato virtual e presencial, com espetáculos nacionais e internacionais e as tertúlias teatrais (atividade de diálogo e reflexão sobre o fazer teatral e sobre as peças). A programação pode ser acompanhada através das mídias sociais do TEAF, bem como, através da divulgação da imprensa.

As apresentações tanto da mostra virtual quanto presencial são gratuitas, considerando que as apresentações presenciais duas sessões de cada espetáculo que serão realizadas em sua maioria na sede do Teatro Experimental de Alta Floresta, o Espaço Cultural TEAF, sendo exigido o uso de máscara durante a permanência no Espaço.

A 9ª Edição do Festival de Teatro da Amazônia Mato-grossense é uma ação realizada com recursos da Lei Aldir Blanc através do Edital nº 06/2020/SECEL/MT – Circuito de Mostras e Festivais de Cultura.