Destaques 03/11/2021 17:26 Programa Bolsa Família: Assistência doa balanças à Saúde para pesagem de adultos Em continuidade à parceria iniciada no mês de setembro, na manhã desta quarta-feira (03) o Programa Bolsa Família da Secretaria de Assistência Social e Cidadania realizou a entrega de 13 balanças adulto para a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta. O ato de entrega aconteceu na sede do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS Conviver e contou com a presença do prefeito Valdemar Gamba, primeira dama Vilma Gamba, secretária de Assistência Social Mariney Munhoz, secretária de Saúde Sandra Mello e a gestora do programa Bolsa Família Silvania Oliveira. As balanças, que foram adquiridas pelo Programa Bolsa Família vem para atender as Unidades de Saúde da Família para a pesagem de jovens e adultos, com capacidade de até 150 quilos. A parceria entre as secretarias, de Assistência Social e de Saúde, vai auxiliar no atendimento dos beneficiários do programa Bolsa Família, que tem como uma das condições para direito ao benefício, a pesagem regular principalmente das crianças.

