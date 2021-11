Destaques 04/11/2021 05:19 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Polícia identifica cadáver encontrado em Rio e agora busca assassino Lincom Kenedy Bernardo, 55 anos, é a identificação do homem encontrado morto no sábado, dia 30 de outubro, dentro de um riacho na vicinal segunda oeste no município de Alta Floresta. Essa confirmação foi dada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, mas a Polícia Técnica ainda trabalha um laudo técnico para oficialização.

Uma sobrinha de Lincom no entanto, esteve na sede da Perícia Oficial de Identificação em Alta Floresta e falou sobre o tio que estava desaparecido desde o dia 25 de outubro. Um par de moletas foi encontrado no mesmo trecho do riacho onde o corpo estava e a sobrinha do desaparecido confirmou que o tio era deficiente e detalhou que o mesmo faltava inclusive o dedo de uma das mãos, dado também constatado no cadáver.

A Polícia Civil faz a investigação do caso e conforme uma fonte na Politec, o corpo tinha marcas de perfuração de arma branca. O deficiente pode ter sido alvo de assassinato. Resta saber se foi morto no local onde encontrado ou apenas o corpo desovado.

A motivação do crime é também apurada pela polícia que vai investigar o caso para encontrar o autor da morte de Lincom que era morador de Paranaíta, mas transitava em toda a região. Ele tinha inclusive histórico policial, acusado de estelionato por diversas ocasiões. O delegado André Victor é quem está a frente do Inquérito.

