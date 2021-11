Destaques 04/11/2021 05:59 Redação I Nativa News Wavemax Fibra lança serviços de internet e TV na região de Alta Floresta Foto: HD Mídia Produções A internet de qualidade, com 100% de cobertura de fibra em Alta Floresta, com acessos à zona rural e atendendo também em mais quatro municípios da região, agora com a oportunidade de TV. Comemorando seus 20 anos de mercado a Wave Max lançou nesta semana a Wave Max TV. São mais de 70 canais via fibra óptica.

"A gente quer convidar você a ter uma nova experiência na forma com que você assiste televisão", apontou o CEO da Wave Max, Luiz Cezar Dias Jorge. Alem de oferecer alta velocidade de navegações, a Wave Max agora conta com canais de filme, esportes, infantis e canais de informação.

Alem de grandes canais, a Wave Max TV também oferece a oportunidade do cliente acompanhar a programação de TVs locais, garantindo assim a possibilidade de informação local.

Na manhã desta quarta-feira (03) um café da manhã foi ofertado aos amigos e clientes Wave Max, para selar o lançamento oficial da TV via fibra.

Voltar + Destaques