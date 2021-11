Destaques 05/11/2021 05:11 Governo nomeia 40 papiloscopistas e técnicos em necropsia para municípios de MT Foto: Reprodução O Governo de Mato Grosso publicou nesta quinta-feira (04.11), em edição extra do Diário Oficial do Estado, a nomeação de 40 novos servidores para reforçar o efetivo da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) em municípios do interior. Foram nomeados 24 papiloscopistas e 16 técnicos em necropsia, que irão atuar nos polos de Cáceres, Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. Com essas novas nomeações, já são 57 convocados para prestar serviços à Politec, neste ano. As nomeações foram autorizadas pelo governador Mauro Mendes, após reequilíbrio das contas públicas do Estado, e são relativas ao concurso público homologado em dezembro de 2017, atendendo à demanda antiga da Politec. Em junho, outros 17 aprovados no concurso foram nomeados, sendo 14 papiloscopistas e três técnicos em necropsia, para os municípios de Alta Floresta, Pontes e Lacerda, Juína, Primavera do Leste e Cuiabá. “As nomeações vão resolver um problema de anos da Politec, principalmente, para atender às demandas no interior. E foram possíveis graças ao ajuste da máquina pública, que deu condições fiscais e financeiras para promover essas nomeações. Esses servidores prestarão serviços essenciais à população”, afirmou o secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra. As nomeações ocorreram após os aprovados confirmarem o município em que pretendiam assumir o cargo. O chamamento para a manifestação de interesse foi feito em setembro e as definições dos municípios ocorreram após análise de cada candidato, conforme ordem de classificação. Os candidatos nomeados têm prazo de 30 dias para tomar posse na Coordenadoria de Recrutamento e Seleção da Seplag. Mais informações devem ser obtidas na própria Seplag. Confira os locais em que os novos servidores irão atuar: Papiloscopistas

Polo Barra do Garças:

2 em Água Boa

2 em Barra do Garças

2 em Confresa

Polo Cáceres:

1 em Cáceres

2 em Pontes e Lacerda

Polo Rondonópolis:

1 em Rondonópolis

Polo Sinop:

2 em Alta Floresta

4 em Peixoto de Azevedo

2 em Sinop

Polo Tangará da Serra:

2 em Juína

2 em Tangará da Serra Técnicos em Necropsia

Polo Barra do Garças:

2 em Água Boa

2 em Confresa

Polo Cáceres:

2 em Cáceres

2 em Pontes e Lacerda

Polo Rondonópolis:

1 em Rondonópolis

Polo Sinop:

2 em Alta Floresta

2 em Peixoto de Azevedo

1 em Sorriso

Polo Tangará da Serra:

1 em Juína

1 em Tangará da Serra

