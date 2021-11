Destaques 06/11/2021 05:53 Campanha Ano Novo Vida Nova vai sortear mais de R$ 115 mil em prêmios Foto: Divulgação A Campanha Ano Novo Vida Nova 2021 da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Alta Floresta chegou pra fazer a diferença e aquecer as vendas de Natal e Ano Novo nos comércios participantes de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta. A maior promoção de todos os tempos já realizada pela CDL Alta Floresta está muito atrativa e vai sortear mais de R$ 115 mil em prêmios. Além dos prêmios em dinheiro, que totalizam R$ 60 mil, a campanha vai premiar os consumidores sorteados com duas motos zero quilômetros, uma bicicleta Aro 29, um jogo de cadeiras para área externa, R$ 18 mil em vales-compras, 7 carrinhos de compras totalizando R$ 7 mil, um jogo de jantar, 3 cestas de cosméticos, uma panela elétrica e uma fritadeira. Para concorrer a todos esses prêmios basta comprar nas lojas credenciadas e preencher corretamente os cupons. O sorteio acontecerá no dia 13 de janeiro, às 15 horas, no Auditório Ariosto da Riva, na CDL Alta Floresta. Premiação da Campanha Ano Novo Vida Nova 2021 1º Prêmio – R$ 25 mil em dinheiro 2º Prêmio – R$ 15 mil em dinheiro 3º Prêmio – Moto Yamaha Facto 150 UBS 4º Prêmio – Moto Honda Biz 110i 5º Prêmio – R$ 10 mil em dinheiro 6º Prêmio – R$ 5 mil em dinheiro 7º Prêmio – R$ 5 mil em dinheiro 8º Prêmio – Bicicleta Aro 29 Colli 9º Prêmio – Jogo de Cadeiras para área externa de Fibra no valor de R$ 1.200,00 10º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 11º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 12º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 13º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 14º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 15º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 16º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 17º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 18º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 19º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 20º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 21º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 22º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 23º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 24º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 25º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 26º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 27º Prêmio – Vale-Compras no valor de R$ 1.000,00 28º Prêmio – Carrinho de Compras no valor de R$ 1.000,00 29º Prêmio – Carrinho de Compras no valor de R$ 1.000,00 30º Prêmio – Carrinho de Compras no valor de R$ 1.000,00 31º Prêmio – Carrinho de Compras no valor de R$ 1.000,00 32º Prêmio – Carrinho de Compras no valor de R$ 1.000,00 33º Prêmio – Carrinho de Compras no valor de R$ 1.000,00 34º Prêmio – Carrinho de Compras no valor de R$ 1.000,00 35º Prêmio – Jogo de jantar no valor de R$ 754,00 36º Prêmio – Cesta de Cosméticos no valor de R$ 750,00 37º Prêmio – Panela Elétrica mais Fritadeira no valor de R$ 580,00 38º Prêmio – Cesta de Cosméticos no valor de R$ 500,00 39º Prêmio – Cesta de Cosméticos no valor de R$ 500,00

