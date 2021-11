Destaques 06/11/2021 10:27 Arão Leite/J. Cidade Corpo de homem executado e jogado em riacho permanece no IML em AF Polícia ainda investiga o caso. Ele foi encontrado morto no último sábado (30), na zona rural. Seguia até esta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, os restos mortais de Lincom Kenedy Bernardo. O homem de 55 anos, que morou em Paranaíta e estava sempre em trânsito por toda a região de Alta Floresta, foi encontrado boiando em um riacho no último dia 30 de outubro, em uma estrada vicinal a cerca de um quilômetro da Rodovia MT-208 sentido Paranaíta.

Foi através de uma denúncia anônima que a Polícia Militar foi até o local e da ponte já avistou dentro da água um par de muletas e metros à frente estava o corpo de bruços. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Técnica logo foram acionadas para o caso. O cadáver já estava em adiantado estado de decomposição. “Pode ter morrido há uns três quatro dias”, comentou uma fonte ligada à Polícia Técnica de Alta Floresta. De bermuda e com uma camiseta, o homem não foi reconhecido naquele momento, mas início da semana uma sobrinha teria comparecido ao IML para reconhecimento. Mesmo assim a Perícia ainda aguardava até esta sexta-feira fechamento do caso para apresentar identificação oficial.

Na Delegacia de Polícia Civil no entanto, informações apontavam como Lincom o corpo encontrado e que esse foi alvo de execução. Não se sabe apenas se fora assassinado no local onde encontrado ou apenas jogaram o corpo do homem que já tinha diversas passagens no setor policial.

Voltar + Destaques